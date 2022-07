Mort de Peter Brook, légende du théâtre, à 97 ans

C'est dans ce pays également qu'il monte des pièces monumentales nourries d'exotisme et avec des acteurs de différentes cultures. Sa pièce la plus connue est Le Mahabharata, épopée de neuf heures de la mythologie hindoue (1985), adaptée au cinéma en 1989. Dans les années 90, lorsqu'il triomphe au Royaume-Uni avec Oh les beaux jours de Samuel Beckett, les critiques le saluent comme "le meilleur metteur en scène que Londres n'a pas".