Figure des médias, le journaliste Philippe Tesson est mort à l'âge de 94 ans

Déjà chroniqueur littéraire et théâtral au Figaro, dans Le Canard Enchaîné ou encore dans "Le Masque et La Plume", sur France Inter, Philippe Tesson rebondit à la télévision grâce à sa verve et son enthousiasme, assumant non sans malice le rôle du réac de service. De 1997 à 2004, il est un visage incontournable de l’émission de Thierry Ardisson, "Rive droite / Rive gauche" où ses joutes verbales avec Serge July de Libération font le bonheur des téléspectateurs de Paris Première. On l’entend également chez Laurent Ruquier et Jean-Marc Morandini sur Europe 1, de nouveau sur Paris Première dans "Ça balance à Paris"….

Infatigable, Philippe Tesson était le propriétaire du théâtre de Poche-Montparnasse, dont il assurait la programmation avec sa fille, la dramaturge et metteure en scène Stéphanie Tesson. Ces derniers mois, il officiait encore au sein du jury du Prix Interallié, aux côtés de Jean-Marie Rouart, Jean-Christophe Ruffin ou encore Florian Zeller. Lui-même n’avait que peu publié, avec à son actif, un livre sur le Général de Gaulle. Nommé chevalier de la Légion d'honneur en 1987, il avait été promu officier en 2009.