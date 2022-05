Mort de Ray Liotta, la star des "Affranchis", à l'âge de 67 ans

Né dans le New Jersay en 1954, Ray Liotta a suivi des études de comédie à Miami. Il début à la télévision dans le soap Un autre monde à la fin des années 1970. Nommée aux Golden Globes en 1987 pour Dangereuse sous tous rapports, il émeut le public américain deux ans plus tard avec le film de baseball Jusqu'au bout du rêve. Mais c'est un autre rôle, plus sombre, qui lui apportera une renommée mondiale. En 1990, Martin Scorsese fait de lui l'un de ses Affranchis. Il incarne le mafieux Henry Hill face aux légendes Robert DeNiro et Joe Pesci.