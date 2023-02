Richard Belzer, l’interprète du flic John Munch, est mort en France à 78 ans

Richard Belzer fait de petites apparitions dans des succès de l’époque comme Fame et Scarface. Mais c'est sur le petit écran qu’il mènera l’essentiel de sa carrière. On le voit dans Miami Vice, The Flash, Loïs et Clarke… En 1993, il décroche le rôle de sa vie, celui du détective John Munch dans Homicide, la série policière de Paul Attanasio qui met en scène les enquêtes criminelles d’une unité de police de Baltimore.

Ce flic tourmenté par une enfance difficile, un brin cynique et surtout plus cultivé que la plupart de ses collègues, devient l’un des préférés des téléspectateurs. Si bien qu’à l’arrêt de la série, en 1999, les producteurs lui proposent de rejoindre le spin-off, New York, unité Spéciale, dont il sera un visage récurrent jusqu’à son départ en 2014.