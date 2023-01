Le grand écrivain américain Russell Banks est mort à l'âge de 82 ans

Son œuvre littérature dressait le portrait des humbles et des marginaux dans l'Amérique du XXe siècle. L'écrivain Russell Banks, est mort samedi à l'âge de 82 ans des suites d'un cancer. C'est une autre grande romancière américaine, Joyce Carol Oates, peintre, elle aussi, d'une société malade de sa violence et de ses inégalités, qui a été l'une des premières à lui rendre hommage, en annonçant sur Twitter que son ami Russell Banks était "décédé paisiblement chez lui, dans le nord de l'État de New York".

D'Affliction (1989), portrait psychologique sombre d'un policier adapté au cinéma par Paul Schrader en 1997, à De beaux lendemains (1991), récit à plusieurs voix d'une bourgade de l’État de New York traumatisée par un accident de car scolaire, ses romans étaient imprégnés de la vie des classes populaires, dont il était issu. Romancier, nouvelliste et poète, Russell Banks aimait raconter les difficultés de la classe ouvrière à travers des personnages qui luttent contre la pauvreté, la toxicomanie, les problèmes de classe et d'origine raciale.