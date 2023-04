Adulé par le cinéma, pionnier de l'électro et militant écolo : qui était Ryuichi Sakamoto ?

En 1983, le réalisateur japonais Nagisa Oshima confie à son compatriote le soin de mettre en musique Furyo, un drame militaire qui se déroule dans un camp de prisonniers à Java, durant la Seconde Guerre mondiale. Mais aussi le rôle du jeune capitaine Yonoi face à David Bowie et Takeshi Kitano. Interprété par David Sylvian, le chanteur anglais du groupe Japan, le titre "Forbidden Colors" devient un tube mondial. Et son auteur l’un des compositeurs les plus demandés de la planète avec en point orgue l’Oscar qu’il reçoit en 1987 pour son travail sur Le Dernier Empereur, de Bernardo Bertolucci, un cinéaste avec lequel il retravaille sur Un thé au Sahara et Little Buddha.

On lui doit également les B.O. de Talons Aiguilles de Pedro Almodovar, Snake Eyes de Brian de Palma ou plus récemment The Revenant de Alejandro Gonzales Inarritu et l'épisode "Smithereens" de la série Black Mirror.