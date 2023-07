Mort de Sinéad O'Connor à Londres : son décès n'est pas "suspect", selon la police

Sa mort a fait l'effet d'une onde de choc. La chanteuse irlandaise Sinéad O'Connor, interprète du tube planétaire "Nothing Compares 2 U", s'est éteinte ce mercredi à l'âge de 56 ans. "C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de notre Sinéad bien aimée", a indiqué sa famille dans un communiqué publié par la chaîne publique irlandaise RTE. "Sa famille et ses amis sont dévastés."

Sa mort a immédiatement suscité de nombreuses réactions en Irlande, à commencer par celle du président irlandais Michael Higgins qui estime que le pays a perdu "l'un de [ses] plus grands et plus talentueux compositeurs, auteurs-compositeurs et interprètes de ces dernières décennies".