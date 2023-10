Mort de Suzanne Somers, star de "Notre belle famille", après un long combat contre le cancer du sein

Elle restera pour beaucoup Carol Lambert, mère d’une excentrique famille recomposée du Wisconsin qui a enchanté les téléspectateurs des années 1990. Suzanne Somers, star de la série Notre belle famille, est morte "paisiblement" à l’âge de 76 ans "au petit matin du 15 octobre", annonce un communiqué de ses proches transmis à la presse américaine.

"Suzanne était entourée de son mari aimant Alan, de son fils Bruce et de leur cercle proche. Sa famille était réunie pour fêter son 77e anniversaire le 16 octobre. Au lieu de cela, ils célébreront sa vie extraordinaire et veulent remercier les millions de fans et d’abonnés qui l’aimaient tant", poursuit le texte qui rappelle le plus grand combat de l’actrice américaine.