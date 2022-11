Mort de Takeoff, membre du groupe Migos : une simple partie de dés à l’origine du drame ?

Le mort de Takeoff intervient au moment où les deux hommes avaient pris leurs distances avec Kiari Kendrell Cephus, dit Offset, le troisième membre de Migos. Le 5 octobre dernier, le trio avait en effet annoncé sa séparation. Deux jours plus tard, Takeoff et Quavo publiaient un album commun intitulé Only Built of Infinity Links. Quelques heures seulement avant le drame, ils venaient de mettre en ligne la vidéo du premier single, "Messy", qui cumule déjà plus de 7 millions de vues sur Youtube. Triste consolation.