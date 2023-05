"Légendaire", "inspirante", "reine du rock"... le monde pleure le décès de Tina Turner

Plusieurs femmes ont aussi salué l'impact de la native du Tennessee et l'empreinte qu'elle laisse derrière elle. "Les termes légendaire, icône, diva et superstar sont souvent utilisés à tort et à travers, pourtant Tina Turner les incarne tous et tant d'autres", s'enflamme Mariah Carey. Selon Gloria Gaynor, la chanteuse de Proud Mary et The Best a "ouvert la voie à tant de femmes dans le rock, qu’elles soient noires ou blanches". "Quelle femme, quelle vie, quelle guerrière", s’est, de son côté, émue Alicia Keys. "Le jour où je t’ai rencontrée Tina, je n’arrivais pas à croire que j’étais en présence de ta grandeur […]. Les chansons que tu as chantées nous ont donné le courage de sortir et d’être pleinement nous-mêmes. Merci", salue l'artiste de 42 ans.