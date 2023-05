Mort de Tina Turner : les 5 plus grands tubes de la "Reine du rock'n'roll"

En 1976, Tina Turner se sépare de son mari violent après 20 ans de coups. Sans producteur, elle tombe quasiment dans l'oubli aux États-Unis. Il lui faudra huit ans et la chanson "What's Love got to do with it" pour revenir sur le devant de la scène. Le titre lui vaut un Grammy de meilleur enregistrement de l'année en 1985. La chanson écrite par Terry Britten et Graham Lyle aurait dû être chantée à l'origine par Cliff Richard mais à cause d'un malentendu elle passe entre plusieurs mains avant d'échoir à Tina Turner. Le tube a rejoint le panthéon de la musique mondiale en obtenant en 2012 un Grammy Hall of Fame.