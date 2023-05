Mort de Tina Turner : une traversée du désert et un fulgurant come-back sur le devant de la scène

Tina Turner renoue avec le succès grâce à sa reprise de Let’s Stay Together, en 1983, et sera intégrée à son cinquième opus, Private Dancer. L'album s'écoulera à plus de 20 millions d'exemplaires dans le monde et recevra des dizaines de disques de platine et sept disques d'or, dont un en France où elle a réalisé plus de 100.000 ventes.

Le cinéma viendra confirmer ce retour gagnant en lui proposant d'être à l'affiche du film Mad Max : Au-delà du dôme du tonnerre, en 1985. Ce troisième opus de la série Mad Max sera même le plus vu dans les salles obscures jusqu'à la sortie du quatrième épisode, en 2015. En plus de jouer dans le film, Tina Turner y interprète plusieurs titres de la bande originale, comme We Don't Need Another Hero.