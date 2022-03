Tom Parker, chanteur du groupe The Wanted, succombe à une tumeur au cerveau à 33 ans

Née en 2009, la formation avait connu un succès mondial trois ans plus tard avec le single "Glad You Came". Les chanteurs avaient fini par prendre des chemins séparés après avoir vendu plus de 12 millions de disques. Tom Parker était marié et père de deux enfants, Aurelia née en 2019 et Bodhi né en 2020. "Nos cœurs sont brisés. Il était le centre de notre monde et nous ne pouvons pas imaginer une vie sans son sourire contagieux et sa présence énergique", a écrit son épouse Kelsey Hardwick sur Instagram. Elle était enceinte de leur fils quand le chanteur a été diagnostiqué il y a 18 mois.