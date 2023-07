Mort de Tony Bennett, crooner américain de légende, à l’âge de 96 ans

Son nom restera au panthéon des plus grands artistes de la musique américaine. Le chanteur de légende Tony Bennett est mort ce vendredi 21 juillet à New York. Son décès a été communiqué aux médias par son attachée de presse. Devenu célèbre dès le début des années 50 avec plusieurs tubes comme "Because of You", le crooner du Queens a complètement relancé sa carrière à partir du milieu des années 90. Ce sont les duos avec des figures de la pop, ainsi que sa légendaire prestance scénique, qui l'ont fait connaître des nouvelles générations.