Le photographe américain William Klein est mort à Paris à l'âge de 96 ans

De retour aux États-Unis, il publie Life is good and good for you in New York, longtemps dédaigné par les éditeurs américains, hostiles à l'idée de voir New York comme "un taudis". Grâce à ce livre, Federico Fellini le remarque et lui propose d'être un de ses assistants sur Les Nuits de Cabiria.

C’est le début d’une longue parenthèse cinéma, amorcée en 1966 avec Qui êtes-vous, Polly Maggoo, satire grinçante sur l'univers de la mode. Réalisateur de films publicitaires, il s'essaie également au documentaire politique avec notamment Loin du Vietnam (1967) et Muhammad Ali the greatest (1974).