Mort du journaliste Gérard Leclerc : la classe politique et médiatique lui rend hommage

"J’en garderai le souvenir d’un homme bienveillant et d’un journaliste passionné", a déclaré, quant à lui, le président du Rassemblement national, Jordan Bardella. "Gérard s’intéressait aux gens, aux idées, aux parcours. Bien du mal à parler de lui au passé", a confié le premier secrétaire du Parti socialiste (PS) Olivier Faure dans un registre plus personnel.

Rima Abdul Malak, la ministre de la Culture, a de son côté salué, dans un communiqué, un "journaliste rigoureux, passionné par la vie politique et les joutes d’idées."

Le groupe Canal+, qui a confirmé dès mardi soir cette disparition, a salué "ses points de vue pertinents, ses analyses toujours précises et argumentées, et son professionnalisme". "Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille, ses amis et collègues", a ajouté le groupe audiovisuel. Quelques instants plus tard, la journaliste Laurence Ferrari a rendu hommage à un "co-équipier extraordinaire".