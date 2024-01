Mort du journaliste Ian Bailey, condamné en France pour le meurtre de Sophie Toscan du Plantier

La presse irlandaise annonce le décès de Ian Bailey, qui aurait succombé ce dimanche 21 janvier à une crise cardiaque en pleine rue à Bantry. Principal suspect dans le meurtre de l’épouse du producteur de films Daniel Toscan du Plantier en Irlande en 1996, il avait été condamné en son absence à 25 ans de prison. Il a toujours clamé son innocence dans cette affaire remise en lumière par un récent documentaire Netflix.

Son nom restera associé à l’une des affaires criminelles les plus mystérieuses de ces dernières années. Principal suspect dans le meurtre de Sophie Toscan du Plantier, le journaliste irlandais Ian Bailey est mort ce dimanche 21 janvier dans son pays natal, rapporte The Irish Times qui parle d’une possible crise cardiaque. Son décès a été confirmé par son avocat Frank Buttimer à la chaîne RTÉ. Victime de deux infarctus l’an dernier, le sexagénaire s’est effondré dans une rue de Bantry où il louait un appartement. Les secours sont intervenus rapidement, mais n'ont pas réussi à la réanimer. Le journaliste indépendant devait fêter ses 67 ans le 27 janvier.

L'Irlande a refusé de l'extrader

Condamné par la cour d’assises de Paris à 25 ans de prison en 2019, Ian Bailey avait été autorisé à vivre libre en Irlande après la décision de la France de ne pas contester le refus d'extradition des autorités irlandaises. Jugé en son absence selon la procédure du "défaut criminel", il ne pouvait pas faire appel du verdict. Mais en cas d'extradition, s'il se constituait prisonnier ou était arrêté en France, il aurait eu droit à un nouveau procès, précise l’AFP.

Au matin du 23 décembre 1996, le corps sans vie de Sophie Toscan du Plantier, épouse du producteur de films Daniel Toscan du Plantier, avait été découvert par une voisine, en contrebas de sa maison isolée de Schull, sur la côte sud-ouest de l'Irlande. Les premiers éléments de l’enquête indiquaient que la femme de 39 ans avait été violemment frappée à la tête après s’être débattue. Mais la suite des investigations avait été qualifié de "complètement biaisées" par le procureur irlandais de l’époque, entre retard de la police scientifique et rétractation d’un témoin clé. Placé deux fois en garde à vue en 1997 et 1998, Ian Bailey n’avait jamais été poursuivi en Irlande faute de preuves suffisantes.

La justice française avait, elle, estimé qu'il existait "des éléments de preuves suffisants" pour condamner Ian Bailey malgré l'absence de preuve scientifique le reliant au crime. Il a "de manière non équivoque, auprès de trois témoins, déclaré être l'auteur du crime", avait noté la cour d'assises de Paris. Le principal intéressé a toujours clamé son innocence. Deux ans après sa condamnation, un documentaire Netflix a remis en lumière cette affaire jusqu’à arriver à l’Élysée. Emmanuel Macron avait alors dit miser sur "la confiance mutuelle" entre justices française et irlandaise pour "trouver un chemin sur cette affaire criminelle". Le Premier ministre irlandais Micheal Martin assurant de côté souhaiter "que justice soit faite".