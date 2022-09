Les billets à l'effigie du roi Charles III arriveront en 2024

Le palais de Buckingham a aussi dévoilé lundi soir le nouveau monogramme royal - les initiales de Charles III -, qui sera notamment affiché sur les bâtiments du gouvernement et les boîtes aux lettres, et estampillé sur les documents officiels. Sous Elizabeth II, le monogramme était "EIIR", pour Elizabeth II Regina (reine en latin). Le monogramme royal va devenir "CIIIR" pour Charles III Rex (roi en latin).

Sur les images du monogramme dévoilées par Buckingham, le C et le R sont entremêlés et une couronne flotte au-dessus des initiales. Les courriers qui sortent du palais de Buckingham seront flanqués du nouveau "CIIIR" dès ce mardi, date marquant la fin du deuil royal pour la reine décédée le 8 septembre à l'âge de 96 ans.