On connaît la cause et l’heure de la mort de la reine Elizabeth II

Peu avant 16 heures, un jet de la Royal Air Force se posait à l'aéroport écossais d'Aberdeen avec deux enfants de la reine, les princes Andrew et Edward, et son petit-fils William, deuxième dans l'ordre de succession. Ils allaient arriver quelques minutes plus tard à Balmoral où Charles et sa soeur Anne se trouvaient déjà.

Enfin à 18h30 Buckingham annonçait finalement que la reine était "morte paisiblement à Balmoral cet après-midi", son fils Charles devenant automatiquement roi. Le drapeau avait été mis en berne au palais devant lequel la foule était rassemblée depuis déjà plusieurs heures.