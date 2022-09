"God Save The King" : la seule version récente de l'hymne britannique est française

En effet, celle-ci a été enregistrée en 2017, par le chanteur et professeur d'opéra français Arnaud Kientz. Ce baryton de 51 ans, qui avait déjà chanté "La Marseillaise" en 2016, était en train d'enregistrer "God Save The Queen" un an plus tard à la demande du label Musigram, lorsque lui vient l'idée d'entonner sa version alternative. "Il y a aussi déjà eu un 'King' (...), et puis on l'entend parfois dans les films. Donc, on s'est dit qu'on allait enregistrer 'God Save the King' aussi", a-t-il expliqué à l'AFP.

"Nous ne pensions pas du tout à la mort de la reine et nous en sommes très désolés, le monde entier l'est", a par ailleurs précisé l'artiste auprès du Guardian, ajoutant : "Cette femme était si importante dans notre vie". Le chanteur a par ailleurs assuré ne pas s'attendre à ce que son enregistrement de "God Save the King" lui procure un revenu important. "J'aime vraiment cet hymne parce qu'il est très vocal, vous avez beaucoup de choses à faire. Je ne l'ai pas fait pour l'argent, je l'ai fait pour le plaisir", a-t-il affirmé.

Car le chant rencontre désormais un fort succès. Écoutées au total "500.000" fois "pour le moment" sur les diverses plateformes d'écoute en ligne (Spotify, Deezer, Apple Music...), ses deux versions, chantée ou instrumentale, du nouvel hymne britannique font aussi un carton sur le réseau social vidéo TikTok. En quelques jours, elles ont été reprises plus de 1000 fois par les utilisateurs.