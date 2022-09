Au Royaume-Uni, le prix des corgis a doublé depuis la mort d’Elizabeth II

Précurseure de tendances malgré son décès, Elizabeth II avait déjà influencé les ventes de corgis des décennies en arrière. La popularité de la race avait grimpé de 56% lorsqu’elle a reçu son premier chien, prénommé Susan, pour ses 18 ans en 1956, rappelle explique le Kennel Club, la plus grande organisation britannique consacrée à la santé et au dressage des chiens. Le même phénomène a été observé dès 2017 avec la diffusion des premiers épisodes de la série Netflix The Crown, qui retrace la vie de la souveraine. La reine d’Angleterre, qui a élevé une trentaine de bêtes, avait même créé le dorgi, croisement du corgi et du teckel.