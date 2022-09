Le jour où le futur Charles III présentait la météo sur la BBC

Avec moins d'atours qu'une présentatrice, le prince héritier de la couronne d'Angleterre était vêtu d'un costume sombre, d'une chemise bleue et d'une cravate rayée, une parure beaucoup plus de circonstance pour décrire le temps maussade censé attendre l'Écosse en ce mois de mai 2012. "Ce sera un jour froid pour l’ensemble de la région, avec des températures de 8 °C et un vent vif venu du nord. À l'ouest, la pluie sera moins forte et plus éparse. Heureusement, ce n'est pas un jour férié", avait-il encore ironisé.