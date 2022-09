Mort d'Elizabeth II : le jour où Sarah Ferguson a échappé à sa femme de chambre devenue meurtrière

À l’époque, cette histoire fait la Une des médias britanniques, car Jane Andrews est une proche de la famille royale. Depuis toujours, celle qui rêvait de quitter la classe ouvrière où elle avait grandi pour devenir styliste, répond un jour à une annonce de Sarah Ferguson qui l’engage comme assistante et dame de chambre. Pendant neuf ans et jusqu'en 1997, elle sera son habilleuse et sa confidente et l'accompagnera dans ses déplacements à l'étranger.

Toutefois, en 1995, la jeune femme avait déjà fait les gros titres de la presse britannique en devenant "l'assistante qui a égaré les joyaux de la Couronne" dans un aéroport new-yorkais. Un bracelet et un collier sertis de diamants offerts par la reine d'Angleterre avaient été dérobés dans une mallette non fermée dont l'habilleuse avait la charge. Les bijoux avaient une valeur de 250.000 livres (416.000 euros). Un employé du service des bagages de l'aéroport avait été arrêté plus tard par le FBI, blanchissant l'employée de la duchesse. Elle fut quand même congédiée deux ans plus tard, soupçonnée une nouvelle fois d’avoir volé des bijoux.