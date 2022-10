Meghan Markle se sent "reconnaissante" et "fière" de sa relation avec Elizabeth II

Les photos d’elle et de Harry, main dans la main près de Kate et William, ont fait la Une des médias du monde entier pendant plusieurs jours. "Ce qui est beau, c’est de regarder l’héritage que sa grand-mère a été capable de laisser sur tellement de fronts. Elle est certainement l’exemple le plus brillant du leadership féminin. Je ressens une profonde gratitude d’avoir pu passer du temps avec elle et d’avoir appris à la connaître", insiste-t-elle, citant son époux "éternel optimiste" qui lui a dit : "Maintenant, elle est réunie avec son mari". Meghan se souvient de son tout premier engagement officiel avec la reine et "combien c’était spécial". Un mois après son mariage au printemps 2018, elle avait accompagné la nonagénaire dans le Cheshire pour une visite en tandem.