On sait qui va recueillir Muick et Sandy, les fidèles corgis d'Elizabeth II

Parfois présenté comme le fils préféré de la reine jusqu'à ce qu'il soit déchu de ses titres militaires et patronages en raison des accusations d'agression sexuelle sur une mineure ayant été révélées dans l'affaire Jeffrey Epstein, c'est lui qui lui avait offert ces deux petits chiots à quelques mois d'écart. Muick et Sandy, derniers fiers représentants des plus de 30 corgis qu'a possédé la reine, lui avaient apporté beaucoup de réconfort pendant la pandémie, selon son habilleuse Angela Kelly. Muick avait rejoint la famille au début de l'année 2021 pour égayer le quotidien de la monarque, alors confinée - à l'instar du reste du pays - à Windsor, avec un autre chiot nommé Fergus.