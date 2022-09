Elizabeth II : où la reine d'Angleterre sera-t-elle enterrée ?

La chapelle St George est celle qui est souvent choisie par la famille royale pour les mariages, les baptêmes et les funérailles, indique la BBC : c'est là que le duc et la duchesse de Sussex, le prince Harry et Meghan, se sont mariés, et que les obsèques du prince Philip ont eu lieu. Le château de Windsor, habité sans interruption par 40 souverains pendant près de 1000 ans, avait une grande importance pour Elizabeth II. Elle y fut envoyée, alors adolescente, pour la protéger des bombardements durant la Seconde guerre mondiale. La Reine en avait aussi fait sa résidence permanente durant l'épidémie de Covid-19. Elle y avait aussi fêté ses 96 ans en avril dernier.