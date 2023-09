Journaliste, syndicaliste, historien... Jacques Julliard est mort à 90 ans

La disparition d'une figure des médias et du monde politique. L'éditorialiste, historien et ancien syndicaliste Jacques Julliard est mort à l'âge de 90 ans, annoncent Le Figaro et Le Point, ce vendredi 8 septembre. Depuis 2017, il était chroniqueur au sein du quotidien national. Jacques Julliard aura surtout eu de multiples vies, entre ses casquettes d'éditorialiste, historien et de responsable syndical. Il avait, aussi, régulièrement participé à des débats hebdomadaires sur LCI entre 1999 et 2011.