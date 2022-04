Mort de Jacques Perrin : des "Demoiselles de Rochefort" aux "Choristes", des films ayant marqué le public

Mémorable dans le costume du prince de Peau d'âne, son rôle dans Cinema Paradiso (1989), sera tout aussi marquant.

Et à la casquette d'acteur, se rajoutera progressivement celle de réalisateur et producteur. L'occasion pour lui de s'engager pour des causes humanistes, et se positionner en amoureux et défenseur de la nature.

Après avoir produit Z de Costa-Gavras (1968), récompensé par un Oscar, ou encore La Victoire en chantant (1976) de Jean-Jacques Annaud, il se consacre à des documentaires consacrés aux animaux et à l'environnement. À l'exception de quelques films comme le grand succès public Les Choristes (2004) de Christophe Barratier et ses 8,6 millions d'entrées, le producteur est avant tout un homme engagé. "S'intéresser à la nature, c'est prendre les armes pour la défendre. Le cinéma est évidemment l'une des armes les plus pertinentes, l'émotion possède plus de force de résonance qu'un discours", affirmait-il.

Jacques Perrin coproduit Le Peuple singe (1989), Microcosmos: le peuple de l'herbe (1996), qui lui vaut l'année suivante le César du meilleur producteur, ou Himalaya: l'enfance d'un chef (1999), avant de coréaliser lui-même un certain nombre de documentaires remarqués.