"À bout de souffle", "Le Mépris", "Pierrot le fou"... 5 films incontournables pour (re)découvrir Godard

Premier film et premier chef-d’œuvre. En 1960, Jean-Luc Godard filme les déambulations de Michel Poiccard, un petit voyou poursuivi par la police après avoir tué un gendarme. Dans les rues de Paris, il retrouve Patricia, une étudiante américaine avec laquelle il rêve de s’envoler pour l’Italie. Dialogues improvisés, prises de vue à l’arrache et montage heurté… Le jeune cinéaste donne un coup de frais au cinéma français et signe l’acte de naissance de la Nouvelle Vague. En prime, un duo d’amants inoubliables incarnés par le tout jeune Jean-Paul Belmondo et Jean Seberg, future femme de Romain Gary.