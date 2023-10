"Un intervieweur hors pair" : vive émotion après la mort du journaliste Jean-Pierre Elkabbach

Et le journaliste de souligner sa "niaque incroyable" qu'il a gardée "jusqu'au bout". Gilles Bouleau, présentateur du JT de TF1 affirme de son côté que Jean-Pierre Elkabbach est "un de [ses] modèles" alors que le directeur général du groupe Canal +, Gérald Brice-Viret, a dit sa "tristesse infinie" après la mort du journaliste. "Je perds un ami. La France, un journaliste brillant", a-t-il écrit sur X (ex-Twitter). Delphine Ernotte a salué à la mémoire de celui qui fut avant elle patron de France Télévisions : "Il aura raconté la politique et le siècle comme personne et amené le débat public dans tous les foyers".