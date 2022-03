Jean-Pierre Pernaut : un journal au service du public

Pour lui le JT de 13H devait être participatif. Jean-Pierre Pernaut a toujours mis un point d'honneur à emmener les téléspectateurs avec lui et à les rendre fiers de leur région en élisant par exemple le plus beau village ou le plus beau marché de France.

Il avait aussi à cœur de soutenir les commerces en milieu rural. En 10 ans, l'opération "SOS village" aura permis de sauver des centaines d'affaires, et donc des emplois. Jean-Pierre Pernaut avait aussi lancé dans son JT l'opération "La semaine pour l'emploi" afin de mettre en relation des candidats et des recruteurs.