Figure de la mode et des médias, Jean-Yves Le Fur est décédé à l’âge de 59 ans

Figure de la jet set, l'homme d'affaires français Jean-Yves Le Fur est décédé à l'âge de 59 ans. Une triste nouvelle annoncée sur les réseaux sociaux par Maïwenn, la mère de son fils Diego.

C’est Maïwenn, son ex-épouse, qui a annoncé la triste nouvelle. "Jean-Yves Le Fur, l'amour de ma vie, le père de mon fils Diego, le beau-père de ma fille Shanna, est parti dimanche matin dans mes bras et ceux de notre fils. Nous sommes tous dévastés", a-t-elle posté mardi sur Instagram. D’après l’entourage de l’actrice et réalisatrice, l’homme d’affaires est décédé des suites de "maladie". Il avait 59 ans.

Orginaire de Neuilly-sur-Seine, Jean-Yves Le Fur avait commencé sa carrière comme producteur de documentaires sur le monde de la mode pour TF1 et Canal +. C’est l’époque où les top-modèles comme Carla Bruni, Claudia Schiffer et Naomi Campbell volent la vedette aux stars de Hollywood. L'ex-Première Dame a, elle aussi, a réagi à sa disparition. "Tu es parti comme tu as vécu, trop vite", a-t-elle écrit sur Instagram.

Cette figure de la jet set lance ensuite des revues comme DS et Numéro, avant de fonder l’agence d’événementiel Mad, spécialisée dans le luxe et la mode. Il se diversifie encore en ouvrant la boite de nuit Le Montana, dans le VIe arrondissement, ou encore des compagnies de jets privés. En 2013, il avait relancé la revue érotique Lui avec Frédéric Beigbeder.

Côté privé, Jean-Yves Le Fur avait régulièrement eu les honneurs de la presse people. Il a en effet été en couple avec Stéphanie de Monaco, avec l’actrice Marie Gillain ou encore le mannequin néerlandais Karen Mulder. En 2002, il s’était marié avec Maïwenn, avec laquelle il avait eu fils baptisé Diego.

Le couple s’était séparé en 2004, Jean-Yves Le Fur se remariant en 2013 avec le mannequin polonais Malgosia Bela. En mai dernier, la réalisatrice et l’homme d’affaires s'étaient retrouvés pour monter les marches du Festival de Cannes lors de la présentation de Jeanne du Barry, dans lequel jouait leur fils.