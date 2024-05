Le comédien américain est mort à l'âge de 37 ans ce samedi 25 mai. Il a été abattu par des hommes qui étaient en train de vandaliser sa voiture. Célèbre pour son rôle dans le feuilleton "Hôpital central", il avait également joué dans "The OA" ou "Esprits criminels"

Une disparition dans des circonstances dramatiques. Le comédien américain Johnny Wactor est décédé ce samedi 25 mai à l'âge de 37 ans à Los Angeles. D'après les médias américains, l'acteur célèbre pour son rôle dans le feuilleton américain Hôpital central (General Hospital en VO) a été abattu en pleine rue.

Comme le raconte sa mère à TMZ, il était environ 3 heures du matin lorsque Johnny Wactor, qui se trouvait en compagnie d'un collègue, a aperçu trois hommes tentant visiblement de voler le pot catalytique de sa voiture. Le comédien se serait fait tirer dessus avant que les trois voleurs ne prennent la fuite à bord d’un véhicule.

Les suspects sont encore en fuite

D'après les premières informations de la police, les ambulanciers sont rapidement arrivés sur les lieux. Ils ont emmené Johnny Wactor à l’hôpital où il a été déclaré mort. Les suspects n'ont pas été identifiés et sont toujours en fuite, selon la police.

Né en 1986 à Charleston (Caroline du Sud), Johnny Wactor a décroché son premier rôle à la télévision en 2007 dans la série dramatique American Wives. Il a également joué dans Westworld, The OA ou encore Esprits criminels.

Mais c'est surtout sa participation à la série Hôpital Central qui l'a fait connaître du grand public. Lancé en 1961, le soap opéra en est à sa 61ᵉ saison et comptabilise plus de 15.000 épisodes. Entre 2020 et 2022, Johnny Wactor a tenu le rôle de Brando Corbin, le mari de la toxicomane Sasha Corbin. Il est apparu dans plus de 160 épisodes.