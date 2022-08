RÉCIT - 31 août 1997, le jour où on a appris la mort de Lady Diana

Ce 31 août 1997, c’est le premier souvenir que j’aie eu de la princesse de Galles. L’un de ces jours où l’on sait exactement où l'on était, avec qui et ce que l’on faisait. Comme le 12 juillet 1998 ou le 11 septembre 2001. Ed Perkins n’était pas bien plus vieux que moi. "J’avais 11 ans, je me souviens que ma mère est entrée en courant dans ma chambre. Mes parents étaient très émus. Je me souviens qu’à la télévision, les jours suivants, on voyait des milliers de personnes dans les rues de Londres", raconte le réalisateur britannique qui signe avec The Princess un documentaire édifiant et fascinant sur Lady Di. Il se souvient s’être senti "confus", "ne comprenant pas pourquoi les gens étaient en deuil comme si c’était leur mère, leur sœur ou leur fille qui était morte".