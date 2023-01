Mort de Lisa Loring, la toute première interprète de Mercredi Addams, à 64 ans

Lisa Loring avait rejoué Mercredi, adulte, dans un épisode spécial pour Halloween en 1977. Le personnage n’a presque jamais cessé d’exister depuis puisqu’avant la récente série Netflix avec Jenna Ortega, il a été incarné par Christina Ricci dans deux films de Barry Levinson dans les années 1990 et par de nombreuses comédiennes comme Krysta Rodriguez et Rachel Potter dans l’adaptation sur les planches de Broadway. Chloe Grace Moretz lui a également prêté sa voix dans deux films d’animation, en 2019 et 2021.