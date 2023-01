Bataille de gros sous en vue autour de l’héritage de Lisa Marie Presley

Comme un air de déjà-vu au royaume des stars. Quelques jours seulement après l’enterrement de Lisa Marie Presley, décédée le 12 janvier des suites d’un arrêt cardiaque à l’âge de 54 ans, la presse américaine révèle les coulisses d’une sombre bataille judiciaire autour de sa fortune. Dans le box de gauche : sa mère Priscilla Presley, 77 ans. Dans le box de droite : sa fille Riley Keough, 33 ans. L’enjeu ? Des millions de dollars, évidemment.

Pour bien comprendre l’affaire, il faut remonter à la mort d’Elvis, en 1977. Lisa Marie, son unique héritière, n’est encore qu’une enfant et elle devra patienter jusqu’à ses 23 ans pour bénéficier de l’héritage. À l’époque, c’est donc Vernon Presley, le père du King, qui se voit confier la gestion de ses biens. Et notamment la coûteuse propriété de Graceland qui nécessite 500.000 dollars d’entretien par an.