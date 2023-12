"Il n'était pas heureux" : George Clooney évoque son amitié avec Matthew Perry, décédé en octobre dernier

Le 28 octobre, Matthew Perry était reprouvé mort noyé dans son jacuzzi à Los Angeles. Un mois et demi après, George Clooney revient sur son amitié avec l'interprète de Chandler dans "Friends". Il se souvient que, malgré la gloire et le succès, l'acteur américano-canadien était très malheureux.

Ils ont connu le succès en même temps. Ex-star de la série Urgence, George Clooney s'est exprimé sur la disparition de Matthew Perry. Moins de deux mois après la mort du comédien retrouvé sans vie dans son jacuzzi à Los Angeles, George Clooney a évoqué son amitié avec l'inoubliable interprète de Chandler dans Friends. Comme il l'explique à Deadline, à l'époque, les plateaux d'Urgences et de Friends, séries culte des années 1990, se situaient à côté.

Les deux artistes étaient également très proches. "J'ai connu Matt quand il avait 16 ans. Nous jouions au paddle-tennis ensemble. Il a environ 10 ans de moins que moi. Et c’était un gamin génial, très drôle. Il nous disait que son rêve était d'être comédien. Il disait : 'Je veux juste jouer dans une sitcom régulière et je serai le plus heureux des hommes'", se souvient Clooney.

Je n'avais aucune idée qu'il prenait 12 Vicodin par jour George Clooney

"Il a participé à l'une des meilleures séries de tous les temps. (Pourtant) il n'était pas heureux. Cela ne lui apportait ni joie, ni bonheur, ni paix", poursuit George Clooney qui a même incarné un médecin dans un épisode de Friends, un clin d'œil au personnage de Doug Ross dans Urgences.

"Nous ne savions pas ce qu'il traversait", admet la star. "Nous savions juste qu'il n'était pas heureux, mais je n'avais aucune idée qu'il prenait 12 Vicodin par jour, et toutes les choses dont il parlait, toutes ces choses déchirantes. C'est la preuve que le succès, l'argent et toutes ces choses ne vous apportent pas automatiquement le bonheur."

Disparu le 28 octobre 2023 à l'âge de 54 ans, Matthew Perry a succombé après une surdose de kétamine, un anesthésiant parfois détourné à des fins récréatives, comme l'a dévoilé l'autopsie. L'acteur qui luttait depuis des années contre son addiction aux médicaments et à l'alcool, avait confié dans ses mémoires avoir suivi 65 séances de sevrage, dépensant plus de neuf millions de dollars. "Je devrais être mort", avait-il alors affirmé.