Mort d’Olivia Newton-John : l’émouvant hommage de John Travolta, "son Danny" dans "Grease"

"John m’a demandé : 'Que penses-tu d’Olivia ?'. Je lui ai dit qu’elle était merveilleuse. Il m’a dit : 'Mais que penses-tu d’elle pour Sandy ? C’est une super idée'. Et une fois qu’il a dit ça, il ne voulait qu’elle et j’ai arrêté toutes mes recherches", raconte Joel Thurm. Olivia Newton-John, qui menait déjà une carrière de chanteuse en Australie et au Royaume-Uni qu’elle a représenté à l’Eurovision en 1974, a demandé à regarder ses essais avec John Travolta avant de se décider. "Je crois que je n’avais jamais entendu un acteur à qui on avait proposé le rôle dire : 'Je veux d’abord me voir avant de dire oui’. Ça montre à quel point elle était intelligente", note le directeur de casting. La scène en question ? Celle du drive-in.