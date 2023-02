Mort de Trugoy the Dove, membre du groupe de hip-hop De La Soul, à 54 ans

C'était l'un des membres fondateurs du groupe De La Soul. David Jolicoeur, aussi connu sous le nom de scène Trugoy the Dove, est mort ce dimanche à l'âge de 54 ans, ont fait savoir des médias américains dimanche. La revue spécialisée AllHipHop était la première à publier l'information, confirmée par la suite par Rolling Stone et Pitchfork.

Les causes du décès restent pour l'heure inconnue. Ces dernières années, Trugoy avait parlé publiquement de ses problèmes d'insuffisance cardiaque et avait confié que ceux-ci l'avaient empêché de partir en tournée avec les autres membres du trio, Posdnuos et Maseo.