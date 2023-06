Décès de Treat Williams, vu dans "Everwood" et "Hair", dans un accident de moto à 71 ans

Il tourne ensuite dans de nombreux films dont Le Prince de New York (1981), Il était une fois en Amérique (1984), Les Hommes de l'ombre (1996), Un cri dans l'océan (1998) ou Aussi profond que l'océan (1999). Treat Williams se fait également remarquer dans de nombreux téléfilms et séries. Entre 2002 et 2006, il tient le rôle principal de la série américaine Everwood, où il joue le rôle d'un neurochirurgien veuf de Manhattan qui s’installe avec ses deux enfants dans le Colorado.

Récemment, on l'avait aussi vu dans la série HBO We Own This City. Il sera prochainement au générique de la saison 2 de Feud, la série de Ryan Murphy. Côté vie privée, Treat Williams était marié depuis 1988 à l'actrice Pam Van Sant. Le couple a deux enfants : Gill, âgé de 31 ans, et Elinor, âgée de 25 ans.