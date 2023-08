Mostra de Venise : malgré la grève à Hollywood, des stars obtiennent un bon de sortie

Au Lido, les cinéphiles vont donc apercevoir Adam Driver, la star de Ferrari, le biopic très attendu réalisé par Michael Mann, Jessica Chastain, vedette de Memory, un drame du réalisateur mexicain Michel Franco, Jacob Elordy et Cailee Spaeny qui incarnent Elvis Presley et son épouse dans Priscilla, le nouveau film de Sofia Coppola ou encore Caleb Landry Jones, tête d’affiche de Dogman de Luc Besson. Profiteront-ils de leur présence en Italie pour donner leur avis sur la crise que traverse l’industrie cinématographique ?

Depuis le début de l’été, c’est un bras-de-fer sans merci que se livrent syndicats et studios. Si une poignée de productions indépendantes ont obtenu une "dérogation" pour continuer à tourner, tous les films et séries produits par les majors et les plateformes sont à l’arrêt, menaçant les grilles de programmes et les calendriers de sorties jusqu’à la fin de l’année et sans doute au-delà. De l’intéressement aux revenus du streaming à l’encadrement de l’intelligence artificielle, les deux camps paraissent plus éloignés que jamais, menaçant tout l’équilibre du secteur.