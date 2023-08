"The Killer", "Ferrari", "Priscilla" : malgré la grève, Hollywood sort le grand jeu à Venise

Après l’explosif Elvis de Baz Luhrmann l'an dernier, la réalisatrice de Virgin Suicides et Lost in Translation a décidé de raconter le parcours de son épouse, interprétée par la jeune Cailee Spaeny. Et d'offrir ainsi un regard plus intimiste sur la carrière du King, joué, lui, par Jacob Elordi. Bénéficiant, eux aussi, d'une dérogation, les deux comédiens seront présents à Venise, tout comme Priscilla Presley en personne.

>> Sortie indéterminée