Mother of Creation, l'avatar coquin (et très bizarre) de Madonna vendu aux enchères pour la bonne cause

Si la création de Madonna n’est pas forcément du goût de tout le monde, sa dimension caritative force le respect, puisque l’ensemble des sommes récoltées sera reversé à trois associations chères à la star. Voices of Children Foundation vient en aide aux femmes et aux enfants victimes de la guerre en Ukraine. The City of Joy apporte un soutien financier aux survivantes de violences sexuelles en République Démocratique du Congo, tandis que Black Mama’s Bail défend les femmes noires membres de la communauté LGBTQ+, victimes de discriminations.