Qui est Rosalía, la chanteuse qui donne un coup de chaud au flamenco ?

Fruit des longues périodes de confinement, Motomami prolonge l’hybridation d’El Mal Querer avec virtuosité et culot. Dans une interview accordée à Rolling Stone, son auteure enthousiaste le décrit comme "un concept, l’histoire d’une figure féminine en construction. C’est presque un autoportrait". Mais c’est aussi un hommage aux femmes fortes qui l’ont influencées, à commencer par sa mère, une businesswoman passionnée de deux roues qui filait jadis sur les routes d’Espagne, sa fille de 8 ans derrière son dos. Ça ne s’invente pas.

Du remuant "Saoko", interrompu par un savoureux break jazzy, au bouleversant "Sakura", chanté en piano devant un public conquis, Motomami bénéficie de la présence de l’incontournable The Weeknd sur le sensuel "La Fama", de la sulfureuse rappeuse dominicaine Tokischa sur le remuant "La Combi Versace" mais aussi du délicat songwriter anglais James Blake sur le redoutable "Diablo". C’est un disque qui caresse et qui secoue, qui étonne et qui cajole. Ne manque plus que l’annonce d’une tournée mondiale, qui ne saurait tarder.