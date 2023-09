Taylor Swift, indétrônable reine de la musique américaine aux MTV Video Music Awards

Le succès continue pour Taylor Swift. La chanteuse américaine a triomphé lors de la cérémonie des MTV Video Music Awards, qui s'est tenue mardi soir au Prudential Center de Newark, dans le New Jersey, près de New York. Grande favorite de la soirée avec 11 nominations, la star de la pop a tout écrasé sur son passage en remportant neuf prix, principalement grâce à son clip "Anti-Hero", sacré Vidéo et Chanson de l'année, soit les plus prestigieuses récompenses.

L'artiste, âgée de 33 ans, a également raflé les récompenses d'Artiste de l'année, Meilleure vidéo pop, Concert de l'été, Meilleurs effets visuels, Meilleure réalisation, Meilleure photographie ainsi qu'Album de l'année pour Midnights. Avec 23 Video Music Awards au total, Taylor Swift arrive juste derrière Beyoncé (30 victoires) dans le classement depuis sa création.