Muriel Robin fustige l'homophobie dans le cinéma : "Je suis la seule actrice au monde à le dire"

Pour Muriel Robin, "si on est homosexuelle, on n'est pas désirable, on n'est pas pénétrable, et quand on n'est pas pénétrable, dans cette société, et dans le cinéma, on ne vaut rien. (…) Si vous êtes vieille et moche, vous n'êtes plus pénétrée. (…) Pénétrer, désirer, c'est le même mot... Je dis un mot fort pour bien comprendre de quoi on parle !", a poursuivi la comédienne qui partage la vie de la comédienne Anne Le Nen depuis la fin des années 2000.

Longtemps considérée comme la femme la plus drôle de France, l'humoriste qui s'est construite une belle carrière à la télévision – avec des fictions comme Marie Besnard, l'empoisonneuse ou encore Jacqueline Sauvage : c'était lui ou moi sur TF1 – a confié avoir longtemps "pleuré tous les jours toutes les larmes de [son] corps". "Moi, je pesais 99 kg à un moment parce que j'étais tellement en souffrance", admet Muriel Robin qui assure qu'aujourd'hui, elle va enfin bien.