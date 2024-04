La Joconde restituée à l'Italie ? La requête surprenante d'une association devant le Conseil d'État

Une association baptisée International Restitution réclame au Conseil d'État le retour de la Joconde en Italie. Elle affirme agir au nom des héritiers de Léonard de Vinci, qui a cédé le tableau à la France au XVIᵉ siècle. Une requête improbable alors que le Louvre mise plus que jamais sur une œuvre qui attire 20.000 visiteurs par jour.

Dans Glass Onion, le film policier de Ryan Johnson produit par Netflix, un riche excentrique loue la Joconde durant la pandémie de Covid. Une hypothèse hautement improbable en raison de son usure, même si son déplacement pour en faire profiter le public d’autres musées a été envisagé en 2018, au début du premier mandat d’Emmanuel Macron.

Huit ans plus tard, une mystérieuse association baptisée International Restitution vient de saisir le Conseil d’État pour que le tableau de Léonard de Vinci soit restitué à l’Italie. Dans sa demande, elle affirme agir "pour le compte des descendants des héritiers du peintre" et souhaite que si elle aboutisse, l’œuvre soit ni plus ni moins "radiée" de l’inventaire de l’établissement culturel.

Dans les valises de Léonard de Vinci

Ces justiciers anonymes se basent-ils sur une réalité historique ? Peinte par Léonard de Vinci entre 1503 et 1506, la Joconde a débarqué à Paris à l’hiver 1516 dans les valises de son auteur alors en disgrâce de son pays. Placé sous la protection de François Iᵉʳ, l’artiste offre plusieurs de ses œuvres à la France, en échange d’une pension. Entrée dans les collections royales, La Joconde est exposée depuis 1797 au Louvre dont elle deviendra l’une des principales attractions.

L’Italie ne va jamais réclamer le retour de La Joconde. Mais le 21 août 1911, un vitrier italien qui a travaillé au musée subtilise le tableau au nez et à la barbe des services de sécurité. Vincenzo Peruggia, c’est son nom, va conserver La Joconde dans le double-fond d’une valise cachée sous le lit de sa chambre à Paris pendant que sa disparition fait les gros titres des journaux. Deux ans plus tard, le 10 décembre 1913, il est arrêté en Italie alors qu’il tente de vendre le tableau à un antiquaire florentin.

La Joconde est actuellement exposée dans la salle des Etats, face au plus grand tableau du Louvre, "Les Noces de Cana" de Véronèse. - AFP

Pendant son procès, Vincenzo Peruggia affirmera avoir agi par patriotisme pour venger l’Italie des rapts de Napoléon, la presse saluant son patriotisme alors que l’Empereur n’a rien à voir avec sa présence en France. Il sera condamné à 18 mois de prison. Mona Lisa retrouvera le Louvre en 1914, après des expositions à Florence et à Rome. En 1962, le ministre de la Culture André Malraux l'emmènera en paquebot vers les États-Unis où elle sera exposée pendant plus d'un an.

Surprenante, la demande d’International Restitution a-t-elle une chance d’aboutir ? En octobre 2022, l’association avait déjà demandé la radiation de l’inventaire du Louvre des objets ayant pour origine les envois effectués à la suite des fouilles réalisées par le service archéologique de l’Armée d’Orient entre 1915 et 1923. Elle s’était finalement désistée.

Bientôt dans une salle à part ?

Un mois plus tard, elle avait récidivé en exigeant de déclarer inexistante l’inscription à l’inventaire du musée chinois du château de Fontainebleau de l’intégralité des objets issus de la mise à sac du Palais d’été de Pékin par les troupes françaises en 1860. Le Conseil d’État avait rejeté cette requête au motif que l’association n’était pas légitime à agir.

Le dossier de La Joconde devra connaître le même sort, d’autant plus que le Louvre chérit plus que jamais son trésor. Samedi, sa directrice, Laurence Des Cars, a annoncé sur France Inter le projet de présenter le tableau "dans une salle à part", afin d’améliorer ses conditions d’exposition.

Le tableau est actuellement accroché dans la salle des États, face au plus grand tableau du Louvre, Les Noces de Cana de Véronèse, et aux côtés de tableaux des grands maîtres vénitiens du XVIe siècle. Quelque 20.000 visiteurs l’approchent chaque jour, certains pour l’immortaliser avec leur téléphone, rendant l’expérience périlleuse, sinon inconfortable.