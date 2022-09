Le Musée Maillol accueille une exposition troublante autour de l'hyperréalisme

C'est une expérience à la fois troublante et fascinante. Le Musée Maillol accueille à partir de ce jeudi - et jusqu'au mois de mars - l'exposition itinérante "Hyperréalisme : ceci n'est pas un corps". Après Bilbao, Rotterdam, Liège, Bruxelles et Lyon, les Parisiens vont avoir la chance d'embarquer pour un voyage inédit au cœur du mouvement hyperréaliste.

À mille lieues des statues de cire de Madame Tussauds ou du Musée Grévin, l'exposition propose près de 40 sculptures d'artistes internationaux issus de ce mouvement né dans les années 1960 aux Etats-Unis. Comme son nom l'indique, l'hyperréalisme cherche à imiter à la perfection la texture et les formes du corps humain pour en offrir une illusion parfaite. Au point que le public se demande si c'est bien une sculpture ou un être vivant qui se trouve face à lui. À l'image cette jeune femme de dos qui accueille le visiteur dès son arrivée et dont on ne sait pas si elle est réelle ou pas.