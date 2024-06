L'INSTANT CULTURE - Pour cette rentrée, les spectateurs vont vibrer au rythme des chansons du Boss, Bruce Springsteen, avec la sortie de "Music of My Life".

La sortie du film "Music of My Life" est prévue pour mercredi. Ce long-métrage raconte l'histoire d'un adolescent d’origine pakistanaise qui apprend à trouver sa propre voie grâce à la musique de Bruce Springsteen. Un scénario qui se déroule à Luton, une ville d'Angleterre, au temps de Margaret Thatcher. Il est à noter que le récit est tiré d'une autobiographie. La réalisatrice Gurinder Chadha nous explique ce qu'elle a voulu mettre en lumière à travers cette production.



Ce samedi 7 septembre 2019 en lettres, David Verhaeghe, dans sa chronique "L'instant culture", nous parle de la sortie de "Music of My Life". Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 07/09/2019 présentée par Christophe Moulin, sur LCI.

Nous allons permettre le changement des charte plus tard