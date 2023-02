Après le Super Bowl, Rihanna déterminée à sortir son nouvel opus "cette année"

Mais Rihanna assure aussi "avoir pris conscience que si elle continuait à attendre que ce que ça lui paraisse bien, parfait et meilleur", "peut-être que ça ne sortirait jamais". "Ça, ça ne me convient pas. Donc, je veux jouer. Et par jouer, je veux dire que j’ai des idées en tête, mais que je ne peux pas encore les dire à haute voix", révèle-t-elle. Dans l’ombre, Rihanna a enregistré des chansons ces dernières années. Écouter ces titres inédits, "c’est comme essayer de s’habiller comme avant. Vous vous dites : 'Oh non, je ne porterai plus jamais ça'. Vos goûts changent, votre vibe change", raconte-t-elle.